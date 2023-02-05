Ферстаппен: нам всё ещё нужна гонка в Африке

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил за то, чтобы гонки Формулы-1 проходили в Африке.

«Нам всё ещё нужна гонка в Африке. Мы проводим гонки практически на всех других континентах, поэтому я думаю, что это было бы логичным следующим шагом для Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, в 2022 году Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира, причём в этот раз Максу удалось выиграть титул досрочно — на Гран-при Японии.



Действующий контракт Ферстаппена с австрийской командой рассчитан до 2028 года. При этом сам Макс заявлял, что по окончании нынешнего соглашения он может закончить карьеру, несмотря на то что ему к тому моменту будет всего 31 год.