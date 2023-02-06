«Такова Формула-1». Боттас выступил против запрета на политические высказывания пилотам

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о решении Международной автомобильной федерации запретить гонщикам делать несогласованные политические заявления.

«Я считаю, что всем людям должно быть разрешено говорить то, что они хотят. Мы должны иметь возможность высказываться в поддержку важных тем или того, что мы любим.

Я не понимаю для чего мы должны включать подобные вещи в правила. Хотя, если рассуждать с политической точки зрения, то понятно, почему ФИА это делает.

Самое главное, что если мы поднимаем какие-то вопросы, то делаем это ради того, чтобы мир стал лучше. И именно поэтому я считаю, что подобные запреты неуместны. Но вы же знаете: такова Формула-1», — приводит слова Боттаса Sky Sports.