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«Уильямс» показал ливрею автомобиля на сезон-2023 Формулы-1

«Уильямс» показал ливрею автомобиля на сезон-2023 Формулы-1
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» продемонстрировала ливрею своего нового автомобиля на предстоящий сезон Формулы-1. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Williams F-1

Фото: Williams F-1

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.

В сезоне-2023 пилотами «Уильямса» будут британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. Ранее за команду выступал Николас Латифи. По окончании минувшего сезона он покинул Формулу-1.

Ранее презентации авто уже провели «Хаас» и «Ред Булл».

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