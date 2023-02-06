Сарджент: скоро Формула-1 обойдёт NASCAR и IndyCar по популярности в Америке
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Пилот «Уильямса», американец Логан Сарджент высказался о растущей популярности Формулы-1 в Соединённых Штатах. Напомним, в грядущем сезоне в США пройдут сразу три Гран-при – в Майами, Остине и Лас-Вегасе.
«Похоже, что Формула-1 уже практически достигла таких же масштабов, как NASCAR и IndyCar, если не стала больше. Трудно рассуждать, не зная статистики. Но похоже на то, что серия популярна, и это хорошо.
Очевидно, существует немало преданных фанатов IndyCar и NASCAR, которые не особо жалуют Формулу-1. Но я считаю, что, учитывая, как развивается серия, скоро она станет самой популярной в Америке», – приводит слова Сарджента издание RaceFans.
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