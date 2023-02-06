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Алекс Албон поделился ожиданиями от нового болида «Уильямса»

Алекс Албон поделился ожиданиями от нового болида «Уильямса»
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Пилот «Уильямса», британец Алекс Албон поделился ожиданиями от нового болида команды под названием FW45, который впервые выйдет на трассу 13 февраля.

«Если говорить о минувшем годе, то он, по правде сказать, не получился таким, как мы хотели. Был ряд вещей, которые необходимо исправить в FW45, и этого нельзя было сделать исключительно за счёт обновлений.

Потребовалась более долгосрочная работа, учитывая ограничение бюджета. Исходя из работы на симуляторе, я считаю, что мы решили некоторые из проблем», – приводит слова Албона издание RacingNews365.

По итогам минувшего чемпионата «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Победителем же с результатом 759 баллов стала австрийская команда «Ред Булл».

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