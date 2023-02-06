Алекс Албон поделился ожиданиями от нового болида «Уильямса»

Пилот «Уильямса», британец Алекс Албон поделился ожиданиями от нового болида команды под названием FW45, который впервые выйдет на трассу 13 февраля.

«Если говорить о минувшем годе, то он, по правде сказать, не получился таким, как мы хотели. Был ряд вещей, которые необходимо исправить в FW45, и этого нельзя было сделать исключительно за счёт обновлений.

Потребовалась более долгосрочная работа, учитывая ограничение бюджета. Исходя из работы на симуляторе, я считаю, что мы решили некоторые из проблем», – приводит слова Албона издание RacingNews365.

По итогам минувшего чемпионата «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Победителем же с результатом 759 баллов стала австрийская команда «Ред Булл».