Хорнер: статус фаворита «Ред Булл» ничего не значит для меня

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о фаворитском статусе команды в преддверии сезона-2023.
«Поскольку мы добились в минувшем чемпионате того, чего добились, то в новый сезон мы вступаем в качестве фаворитов, но это ничего не значит для меня. Фаворитом будет тот, у кого окажется лучшая машина в Бахрейне. В Ф-1 всегда нужно быть идеальным.
Команда проделала исключительную работу в 2022 году, особенно учитывая тот факт, что мы поздно сместили фокус на сезон. Мы отставали на полгода от других команд. Надеюсь, что техники выйдут на старт 2023 года с хорошей машиной», – приводит слова Хорнера издание RacingNews365.
Ранее в интервью Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» не останется с «Хондой» в 2026 году.
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