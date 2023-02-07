Хорнер: Бинотто нет места в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что австрийская команда не хочет видеть бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто у себя в коллективе.

«Бинотто? Для него здесь нет места. Я не знаю, какую роль он мог бы играть в нашей команде. Возможно, у него будут лучшие возможности в командах ниже по таблице», — приводит слова Хорнера GPblog.

Напомним, решение Бинотто покинуть «Феррари» объяснялось недоверием к нему со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем итальянской команды стал Фредерик Вассёр.

Позже сообщалось, что Бинотто проведёт следующий год в отпуске, «ухаживая за садом».

Ранее бывший спортивный директор «Феррари» Чезаре Фьорио порекомендовал «Ауди» подписать контракт с Бинотто.

