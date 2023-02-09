Сарджент: в 2021 году думал, что мечта выступать в Формуле-1 окончательно мертва

Новичок «Уильямса» Логан Сарджент признался, что в 2021 году уже не рассчитывал, что когда-нибудь сможет выступать в Формуле-1.
«Честно говоря, тогда я был уверен, что моя мечта попасть и выступать в Формуле-1 окончательно мертва. В тот момент я считал, что скорее пойду в гонки на выносливость или в IndyCar, и это меня устраивало. Просто это реальность, я видел только два места для возможного продолжения карьеры.
Место в Формуле-3 помогало мне хоть как-то проводить время, продолжая оставаться за рулём. Гонки в GT и LMP2 давали опыт в новых классах. Думаю, это пошло мне на пользу, так что я не жалею», — приводит слова Сарджента Racefans.
В новом сезоне Формулы-1 Логан Сарджент заменил Николаса Латифи и будет боевым пилотом «Уильямса» вместе с Алексом Албоном.
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