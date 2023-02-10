Болельщик снял на видео секретную обкатку нового болида «Ред Булл»

Один из болельщиков опубликовал на своей странице в социальной сети видео из Сильверстоуна, где сегодня, 10 февраля, австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» проводила шейкдаун своего болида. На видеозаписи можно увидеть, как болид проходит повороты на этой британской трассе, и рассмотреть его получше, в сравнении с тизером, который ранее опубликовала пресс-служба команды.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.



«Ред Булл» стала второй командой, которая провела презентацию автомобиля. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».



В сезоне-2023 пилотами «Ред Булл» будут также Ферстаппен и Перес. Коллективу предстоит защищать титулы в обоих зачётах.