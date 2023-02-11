Чандхок: в 2021 году мы увидели воссоздание несостоявшейся битвы Сенны и Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.



«Думаю, «Мерседес» снова начинает сезон с лучшей парой гонщиков на стартовой решётке. Это два победителя, внутри команды гармония, которой не хватало в эпоху Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Вопрос только в том, продлится ли этот мир, если машина сможет бороться за титул. Вот почему я считаю это противостояние напарников самым захватывающим в предстоящем сезоне.



Возможно, прозвучит несколько противоречиво, но я хотел бы, чтобы «Мерседес» смог подготовить болид, который сможет побороться за титул с «Ред Булл». Мы так и не увидели эпичного сражения за титул между Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером в 1994 году, и я часто говорил, что в 2021 году мы были свидетелями воссоздания этой битвы.



Борьба Хэмилтона и Ферстаппена в ближайшие годы, пока Льюис не завершит карьеру, — вот чего мы хотим. Добавьте к этому голодного до побед Расселла, и кассовые сборы зашкалят», — приводит слова Чандхока Autosport.