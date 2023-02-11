Чандхок: в 2021 году мы увидели воссоздание несостоявшейся битвы Сенны и Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.
«Думаю, «Мерседес» снова начинает сезон с лучшей парой гонщиков на стартовой решётке. Это два победителя, внутри команды гармония, которой не хватало в эпоху Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Вопрос только в том, продлится ли этот мир, если машина сможет бороться за титул. Вот почему я считаю это противостояние напарников самым захватывающим в предстоящем сезоне.
Возможно, прозвучит несколько противоречиво, но я хотел бы, чтобы «Мерседес» смог подготовить болид, который сможет побороться за титул с «Ред Булл». Мы так и не увидели эпичного сражения за титул между Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером в 1994 году, и я часто говорил, что в 2021 году мы были свидетелями воссоздания этой битвы.
Борьба Хэмилтона и Ферстаппена в ближайшие годы, пока Льюис не завершит карьеру, — вот чего мы хотим. Добавьте к этому голодного до побед Расселла, и кассовые сборы зашкалят», — приводит слова Чандхока Autosport.
- 11 февраля 2023
-
22:42
-
22:39
-
21:53
-
21:48
-
20:54
-
20:19
-
19:40
-
19:35
-
19:01
-
18:34
-
18:00
-
17:59
-
15:59
-
14:53
-
14:11
-
13:53
-
13:34
-
12:30
-
12:14
-
11:54
-
11:44
-
11:01
-
10:26
-
09:44
-
00:54
- 10 февраля 2023
-
23:41
-
23:30
-
22:54
-
21:43
-
21:40
-
20:59
-
20:56
-
19:55
-
19:06
-
18:47