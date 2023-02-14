Роберт Шварцман опубликовал фото с новым болидом «Феррари»

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Феррари» Роберт Шварцман в соцсетях опубликовал фотографию с новым болидом итальянского коллектива, который был представлен сегодня, 14 февраля.
Фото: Из личного архива
«Просто сказка! Так что с нетерпением жду возможности покататься на нём в этом сезоне», – написал российско-израильский пилот.
В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.
Ранее управляющий директор итальянского коллектива Бенедетто Винья высоко оценил новую машину итальянской команды на предстоящий сезон Формулы-1.
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