«Мы не станем ограничиваться глупостями». Расселл — о запрете ФИА говорить о политике

Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл прокомментировал запрет Международной автомобильной федерации (ФИА) на несанкционированные политические и религиозные высказывания.

«Я не до конца понимаю, почему ФИА заняла такую позицию. Считаю, что это совершенно не нужно спорту и миру, в котором мы живём. Очевидно, мы требуем объяснения, и я надеюсь, что ситуация разрешится. Хочется думать, что это просто какое-то недоразумение.

Мы не собираемся ограничивать наши взгляды или наши мысли из-за каких-то глупых правил. Мы здесь, чтобы свободно говорить и делиться любыми взглядами, которые у нас имеются. Уверен, ситуация прояснится. И прояснится до первой гонки сезона», – цитирует Расселла Autosport.

Ранее о запрете ФИА на политические и религиозные высказывания высказался Ландо Норрис.