Леклер высказался о возможном переходе в «Мерседес»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не ведёт переговоры с «Мерседесом» по поводу возможной замены Льюиса Хэмилтона.



«Новый контракт? Торопиться некуда. Я знаю, что вы беспокоитесь, что я могу перейти в «Мерседес», но, честно говоря, переговоров никаких нет.



Я прекрасно чувствую себя в «Феррари», я чувствую энтузиазм людей. Меня воодушевляет идея воплотить мечту о победе в чемпионате с «Феррари». Я в понедельник улетаю в Бахрейн и, честно говоря, не могу дождаться этого момента, когда начнутся трёхдневные общие тесты.



Сейчас нет никакого смысла спрашивать о том, как я оцениваю машину, я сразу сказал, что первое впечатление хорошее, но всё зависит от сравнения с машинами соперников», — приводит слова Шарля Леклера Quotidiano Nazionale.

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