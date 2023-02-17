Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер высказался о возможном переходе в «Мерседес»

Леклер высказался о возможном переходе в «Мерседес»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не ведёт переговоры с «Мерседесом» по поводу возможной замены Льюиса Хэмилтона.

«Новый контракт? Торопиться некуда. Я знаю, что вы беспокоитесь, что я могу перейти в «Мерседес», но, честно говоря, переговоров никаких нет.

Я прекрасно чувствую себя в «Феррари», я чувствую энтузиазм людей. Меня воодушевляет идея воплотить мечту о победе в чемпионате с «Феррари». Я в понедельник улетаю в Бахрейн и, честно говоря, не могу дождаться этого момента, когда начнутся трёхдневные общие тесты.

Сейчас нет никакого смысла спрашивать о том, как я оцениваю машину, я сразу сказал, что первое впечатление хорошее, но всё зависит от сравнения с машинами соперников», — приводит слова Шарля Леклера Quotidiano Nazionale.

Новость по теме
Леклер оценил шансы Хэмилтона побороться за титул в новом сезоне Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023