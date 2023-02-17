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Гасли — о переходе в «Альпин»: теперь чувствую себя гораздо лучше

Гасли — о переходе в «Альпин»: теперь чувствую себя гораздо лучше
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Новобранец «Альпин» Пьер Гасли высказался о переходе во французскую команду.

«Я намного лучше стал себя ощущать. Рад снова участвовать в гонках в составе более крупной команды. Отношусь к этому очень серьёзно. Я конкурентоспособный гонщик, и, надеюсь, команда сможет сохранить тот импульс, что был в прошлом году, и сократить отставание от первой тройки.

Я не обращаю внимания на Алонсо. Он сделал эту большую карьеру, просто невероятную, но я смотрю на себя. Хочу однажды выиграть титул чемпиона мира. Хочу выигрывать гонки и вывести «Альпин» на вершину, вот на чём я сосредоточен.

Думаю, команда многое взяла от Фернандо, и это хорошо, потому что это поможет в будущем. Сейчас наша с Эстебаном задача — работать наилучшим образом, чтобы сохранить прогресс, которого добилась команда за последние несколько лет, и сократить отставание от тройки лидеров», — приводит слова Гасли RaceFans.

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