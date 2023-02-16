Последняя презентация перед новым сезоном Формулы-1. Фото машины уже слили. LIVE!
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Сможет ли «Альпин» чем-то удивить? Начало — в 23:00 мск.
Итак, мы завершаем сезон презентаций Формулы-1. Сегодня вечем последней свою церемонию проведёт французская команда «Альпин», которая покажет болид A523. Управлять новинкой будет обновлённый состав гонщиков: Эстебан Окон сменил напарника и теперь будет выступить вместе с Пьером Гасли.
Увы для «Альпин», полноценного сюрприза не получится: все желающие уже посмотрели на А523 благодаря фотографиям с обкатки болида на трассе «Сильверстоун». И всё-таки сегодня мы увидим действительно детальные изображения и послушаем главных действующих лиц.
Live Евгений Кустов
В ожидании онлайна можно посмотреть, как проходили презентации предшественников «Альпин» — в частности, «Мерседеса» и «Феррари».
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