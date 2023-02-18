Джордж Расселл объяснил, почему календарь Ф-1 негативно сказывается на пилотах

Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл считает, что руководство Формулы-1 должно пересмотреть календарь гонок, который, по его словам, пагубно сказывается на пилотах из-за частых и затяжных перелётов.

«С моей командой мы работаем над расширением человеческих возможностей. Это то, что мы пытаемся сделать, потому что смены часовых поясов бывают очень тяжелы порой, да и продолжительность перелётов…

Неважно, насколько комфортно вы летите – это выматывает вас. И это, без сомнений, доводит вас до той точки, где вы ощущаете последствия. У нас уже было несколько хороших разговоров с Формулой-1 о том, чтобы сделать календарь более стабильным. И не только с точки зрения перелётов», – цитирует Расселла издание RacingNews365.

В «Мерседесе» показали первый выезд нового болида на трассу: