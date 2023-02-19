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Вольф: «Мерседес» был далёк от конкурентоспособности в 2022 году

Вольф: «Мерседес» был далёк от конкурентоспособности в 2022 году
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что минувший сезон получился крайне тяжёлым для команды, а также выразил надежду на прогресс коллектива.

«В минувшем году организация выбивалась из сил. Когда мы поняли, что машина не находится в той позиции, где мы бы хотели, мы подключили все возможные резервы. И это не заканчивалось на протяжении всего сезона.

С одной стороны, вы хотите сказать, что будете конкурентоспособны. С другой стороны, важно оставаться реалистами. Скромность превыше всего, чему мы и пытаемся следовать, учитывая последний год. Не нужно забывать, что мы были довольно далеки от конкурентоспособности в течение большой части сезона», – цитирует Вольфа издание PlanetF1.

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