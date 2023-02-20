Пьер Гасли озвучил цели «Альпин» в сезоне-2023 Формулы-1

Пилот французской команды Формулы-1 Пьер Гасли прокомментировал перспективы коллектива в предстоящем сезоне Формулы-1.
«В команде обозначили, что намерены закрепить результат – более уверенно занять четвёртое место по итогам сезона. А также повысить надёжность машины, скорость, максимально сократить отставание от тройки лучших команд. Мы осознаём, что в «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседесе» не стояли на месте в межсезонье: они подготовят очень быстрые болиды», – приводит слова Гасли Motorsport Week.
Напомним, в минувшем сезоне 27-летний гонщик выступал за «Альфа Таури» и с 23 очками занял 14-е место в общем зачёте пилотов. В 2023 году Гасли стал напарником Эстебане Окона. По итогам сезона-2022 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.
Ранее генеральный директор французской команды Лоран Росси высказался о паре пилотов коллектива.
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