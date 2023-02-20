В «Мерседесе» высказались о возможном попадании де Вриса в «Ред Булл»

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о перспективе бывшего резервного пилота команды, голландца Ника де Вриса, готовящегося полноценно дебютировать в серии за «Альфа Таури», в будущем оказаться в «Ред Булл».
«Я не сомневаюсь в том, что Ник способен побеждать в гонках, если у него будет подходящая команда и подходящая машина. Сможет ли он стать чемпионом мира? Это будет зависеть от него. А у него не так много времени, чтобы достичь этого, учитывая возраст.
У нас было соглашение с Ником: в случае, если он не сможет выступать за нас, он может выбрать лучший вариант. Мы ещё можем пожалеть о том, что отпустили его. Не удивлюсь, если скоро мы будем соревноваться с ним, выступающим за «Ред Булл», – приводит слова Шовлина издание Racingnews365.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»
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