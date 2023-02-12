Де Врис объяснил, в чём уступает Пиастри и Сардженту

Пилот «Альфа Таури», голландец Ник де Врис, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в качестве боевого гонщика, объяснил, в чём, по его мнению, он уступает другим новичкам серии в лице Оскара Пиастри и Логана Сарджента.
«За исключением трёх выездов для новичков, двух в «Мерседесе» и одного в «Альфа Таури», я не принимал участия в тестах. Да, у меня была исключительная возможность управлять различными машинами, но я не считаю, что у меня есть преимущество во времени, проведённом на трассе, потому что оно было ограниченным.
Опыт работы с различными командами, создающими различные условия, принесёт большую пользу, но, если говорить о чистом времени на трассе, я отстаю от остальных новичков, дебютирующих в этом году», – цитирует де Вриса издание F1i.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»
- 12 февраля 2023
-
19:40
-
18:50
-
18:00
-
16:57
-
16:05
-
16:02
-
15:47
-
13:43
-
12:15
-
10:59
-
10:18
-
09:53
-
09:25
-
01:54
-
01:42
-
01:00
-
00:42
- 11 февраля 2023
-
23:46
-
23:44
-
22:42
-
22:39
-
21:53
-
21:48
-
20:54
-
20:19
-
19:40
-
19:35
-
19:01
-
18:34
-
18:00
-
17:59
-
15:59
-
14:53
-
14:11
-
13:53