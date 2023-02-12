Де Врис объяснил, в чём уступает Пиастри и Сардженту

Пилот «Альфа Таури», голландец Ник де Врис, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в качестве боевого гонщика, объяснил, в чём, по его мнению, он уступает другим новичкам серии в лице Оскара Пиастри и Логана Сарджента.

«За исключением трёх выездов для новичков, двух в «Мерседесе» и одного в «Альфа Таури», я не принимал участия в тестах. Да, у меня была исключительная возможность управлять различными машинами, но я не считаю, что у меня есть преимущество во времени, проведённом на трассе, потому что оно было ограниченным.

Опыт работы с различными командами, создающими различные условия, принесёт большую пользу, но, если говорить о чистом времени на трассе, я отстаю от остальных новичков, дебютирующих в этом году», – цитирует де Вриса издание F1i.

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