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Инсайдер: в течение завтрашнего дня «Астон Мартин» объявит о замене Стролла

Инсайдер: в течение завтрашнего дня «Астон Мартин» объявит о замене Стролла
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» в течение завтрашнего дня объявит о замене пилота коллектива, канадца Лэнса Стролла на предсезонных тестах в Бахрейне. Об этом сообщает инсайдер Джулиано Дучесса в соцсетях.

Напомним, во время тренировки в Испании Стролл попал в велосипедную аварию. Согласно заявлению команды, канадец будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.

В минувшем сезоне Стролл занял 14-е место, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира, испанский ветеран Фернандо Алонсо, перешедший из «Альпин».

Ранее 24-летнего гонщика «Астон Мартин» видели выходящим из итальянской больницы с гипсом на правой руке.

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Источник: Строллу наложили гипс после велосипедной аварии
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