Источник: Строллу наложили гипс после велосипедной аварии

Пилот «Астон Мартин», канадец Лэнс Стролл получил повреждение руки из-за велосипедной аварии, произошедшей на предсезонной подготовке в Испании, сообщает издание SoyMotor.

По информации ресурса, вчера, 19 февраля, Стролла видели выходящим из итальянской больницы с гипсом на правой руке.

Напомним, ранее пресс-служба «Астон Мартин» сообщила, что канадский гонщик пропустит предсезонные тесты в Бахрейне из-за велосипедной аварии, а команда будет регулярно информировать о его самочувствии.

В минувшем сезоне Стролл занял 14-е место, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира, испанский ветеран Фернандо Алонсо, перешедший из «Альпин».

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