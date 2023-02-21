Зайдль рассказал о новой структуре в «Заубере»

Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль рассказал о реструктуризации команды.

«Структура, которую мы ввели, играет на сильных сторонах отдельных людей и позволяет мне как генеральному директору сосредоточиться на стратегическом будущем группы Sauber и команды. Сильная команда руководителей, как на трассе, так и в штаб-квартире, создана для эффективности и разделения задач между разными людьми с чёткой ответственностью.



Самым значительным изменением по сравнению с прошлым годом является расширение роли Алессандро Алунни Брави. Он продолжит курировать коммерческую и юридическую деятельность команды в качестве управляющего директора, как он делал это и раньше, и, кроме того, теперь он будет публичным лицом команды в роли представителя команды. Вместе с руководителем отдела технического обеспечения и эксплуатации трасс Хеви Пухоларом и спортивным директором Битом Зендером он сформирует сильную команду лидеров на трассе», — приводит слова Зайдля пресс-служба Sauber Group.