Сайнс стал лучшим с утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Сарджент — второй
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Испанский пилот «Феррари»» Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам утренней части второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Логан Сарджент, представляющий британскую команду «Уильямс». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Отметим, что Сарджент, в отличие от остальных пилотов, был на шинах «софт».
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия, второй день
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1.32,468
|70
|2.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+0,063
|74
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,483
|64
|4.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0,684
|43
|5.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0,956
|67
|6.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,004
|49
|7.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1,265
|76
|8.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1,468
|72
|9.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+3,036
|65
|10.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+3,222
|85
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