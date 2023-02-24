Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс стал лучшим с утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Сарджент — второй

Сайнс стал лучшим с утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Сарджент — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский пилот «Феррари»» Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам утренней части второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Логан Сарджент, представляющий британскую команду «Уильямс». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Отметим, что Сарджент, в отличие от остальных пилотов, был на шинах «софт».

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия, второй день

МестоПилотКомандаВремяКруги
1.Карлос Сайнс«Феррари»1.32,46870
2.Логан Сарджент«Уильямс»+0,06374
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,48364
4.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0,68443
5.Кевин Магнуссен«Хаас»+0,95667
6.Эстебан Окон«Альпин»+1,00449
7.Серхио Перес«Ред Булл»+1,26576
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1,46872
9.Ландо Норрис«Макларен»+3,03665
10.Юки Цунода«Альфа Таури»+3,22285
Формула-1 2023. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 24 февраля
24 февраля 2023, пятница. 10:00 МСК
Идёт
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:32.486
2
Логан Сарджент
Williams
+0.063
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.483
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023