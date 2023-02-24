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Сайнс стал лучшим с утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Сарджент — второй

Испанский пилот «Феррари»» Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам утренней части второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Логан Сарджент, представляющий британскую команду «Уильямс». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Отметим, что Сарджент, в отличие от остальных пилотов, был на шинах «софт».

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия, второй день