«Ред Булл» хочет продать «Альфа Таури» или перевезти в Великобританию

Руководство австрийской команда Формулы-1 «Ред Булл» рассматривает вариант с продажей младшей команды «Альфа Таури» или её переездом в Великобританию из-за слабой финансовой отдачи. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.
Отмечается, что в случае полной продажи команды кандидатами на приобретение называются «Андретти», «Хайтек» и группа индийских миллиардеров, владеющая Mumbai Falcons. Примечательно, что все претенденты уже подали заявки в ФИА на приход в Формулу-1.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин». В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков.
Ранее руководитель итальянской команды Франц Тост рассказал, как де Врис помог команде в разработке нового болида.
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