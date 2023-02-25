«Симуляция гонки Алонсо впечатляет». Эксперты уверены в серьёзном прогрессе «Астон Мартин»

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Сразу несколько экспертов высказались в своих социальных сетях о темпе нового болида «Астон Мартин» на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне, отметив, что команде удалось добиться огромного прогресса в сравнении с прошлым годом.

«Гончоная симуляция Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» подтвердила низкий уровень деградации шин и хороший темп. Очевиден шаг вперёд», — написал в соцсетях испанский журналист Альберт Фабрега.

«Могу только сказать, что симуляция гонки Алонсо обнадёживает. Действительно обнадёживает», — вторит ему Кристобаль Розалени.

«Симуляция гонки в исполнении Алонсо впечатляет», — добавил Антонио Лобато.

Ранее выражалось мнение, что «Астон Мартин» в этом сезоне всерьёз сможет навязать борьбу первой тройке команд, в частности, об этом говорил руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи.