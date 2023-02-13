Вот он, новый амбициозный проект Алонсо в Ф-1. Презентация «Астон Мартин» — LIVE

Итак, впереди уже вторая за день презентация команды Формулы-1. Вслед за «Маклареном» свой новый болид покажет «Астон Мартин». От машины под индексом AMR23 ждут многого: это первая машина, над которой полноценно работал целый ряд звёздных инженеров, перешедших из топ-команд. При этом «Астон» должен был извлечь уроки из слабого начала сезона-2022. Наконец, теперь у команды новый пилот: вместо спокойного Себастьяна Феттеля первым номером должен стать Фернандо Алонсо, который не станет молчать, если что-то пойдёт не так… И вот сегодня мы увидим первый «Астон» испанца. Начало презентации — в 22:00 мск.