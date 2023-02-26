«Отходил только в туалет». Магнуссен — об обширной программе «Хааса» на тестах Формулы-1
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги третьего и заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.
«Это были напряжённые три дня, и это здорово. Сегодня мы проехали много кругов, я был в машине от начала и до конца сессии, выходя только в туалет. Мы проехали целую гонку за один заход с живыми пит-стопами и повторными выездами, так что я очень доволен.
Вы приезжаете на тесты с планом и ожидаете, что вам придётся менять программу из-за проблем, но на самом деле нам практически не пришлось этого делать. Мы смогли преодолеть всю тестовую программу, мы проехали почти 100 кругов за день, и это именно то, чего ожидаешь сделать за день», — приводит слова Кевина Магнуссена официальный сайт американской команды.
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