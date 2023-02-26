«Уильямс» — лидер по улучшению времени круга на тестах в Бахрейне, «Ред Булл» — вне топ-5

В Сети появились данные об изменении с 2022 года лучшего времени круга команд Формулы-1 на предсезонных тестах, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
Так, лидером по этому показателю стал «Уильямс», улучшивший свой прошлогодний результат на 2,38 сек. Вторым стал «Астон Мартин», ставший быстрее на 2,37 сек, замкнула топ-3 «Альфа Ромео» – 2,16 сек.
Изменение лучшего времени круга на тестах в Бахрейне с 2022 года:
1. «Уильямс» -2,376 сек.
2. «Астон Мартин» -2,371 сек.
3. «Альфа Ромео» -2,158 сек.
4. «Мерседес» -2,095 сек.
5. «Альфа Таури» -1,741 сек.
6. «Ред Булл» -1,415 сек.
7. «Феррари» -1,391 сек.
8. «Макларен» -1,011 сек.
9. «Хаас» -0,860 сек.
10. «Альпин» +0,064 сек.
Напомним, первый Гран-при сезона-2023 в Бахрейне пройдёт с 3 по 5 марта.
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