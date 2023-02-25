В «Мерседесе» подвели итоги заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал итоги третьего тестового дня Формулы-1 в Бахрейне.
«Ночью нами была проделана большая работа, мы решали проблемы второго дня тестов, а также уточняли настройки. При этом сегодня оба наших пилота были довольны поведением машины в различных условиях. Баланс на быстром круге и длинных сериях стал гораздо лучше.
Нам всё ещё есть над чем поработать в вопросе скорости, однако сегодняшний день позволил нам понять, над чем нужно работать. Мы планируем использовать дни, оставшиеся до первого Гран-при сезона на то, чтобы всё проанализировать и прибавить в скорости», — приводит слова Шовлина официальный сайт немецкой команды.
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне завершились сегодня, 25 февраля.
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