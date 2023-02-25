У «Мерседеса» и «Феррари» снова проблемы, «Астон Мартин» шокирует. Итоги тестов Ф-1

Неужели Алонсо впервые в карьере угадал с командой? Кажется, с новой машиной у Фернандо будут шансы на подиумы!

В Бахрейне завершились предсезонные тесты команд Формулы-1, для которых прошедшие три дня были единственной возможностью проверить свои новинки на трассе и подготовить их к первому этапу сезона-2023 — он состоится уже на следующей неделе.

Подводим итоги прошедших заездов и прикидываем расстановку сил на Гран-при Бахрейна.

«Ред Булл» уверенно впереди

Однозначным лидером прошедших трёх дней стал «Ред Булл» — в каждый из дней машина была быстрейшей (во второй день Чжоу опередил Ферстаппена лишь за счёт более мягкой резины), а также чётко и без заметных проблем с надёжностью преодолела 413 кругов (пятый результат среди всех команд). Последнее, впрочем, не слишком удивляет: в межсезонье австрийское шасси не претерпело кардинальных изменений, новость же в том, что соперникам, похоже, так и не удалось догнать Милтон-Кинс.

В «Ред Булл» довольны новой машиной Фото: Mark Thompson/Getty Images

Второе место в рейтинге быстрейших кругов за «Мерседесом», и W14, в отличие от предшественницы, не испытывает никаких проблем с дельфинированием. В первый день команда была очень довольна своей машиной, а вот во второй она начала капризничать — передняя ось внезапно теряла сцепление, делая автомобиль неповоротливым. «Мы избавились от дельфинирования, и это уже огромный шаг вперёд, но ещё остаются некоторые вещи, которые нужно проработать», — сказал Хэмилтон перед своей последней сессией.

После возникших проблем с управляемостью Тото Вольф заявил, что на первой гонке сезона «Мерседес» не сможет побороться за победу. Джордж Расселл согласился с руководителем команды, хотя дал понять, что от надежд побороться за титул не отказывается. По слухам, в Брэкли уже работают над новой версией боковых понтонов, которые появятся после пяти-шести гонок, и уже тогда экс-чемпионы смогут полностью раскрыть потенциал новинки. Неужели прошлогодняя история повторится?

Джордж Расселл со сломавшимся во второй день «Мерседесом» Фото: Clive Mason/Getty Images

Не всё в порядке и у «Феррари». Шарль Леклер и Карлос Сайнс регулярно показывали по-настоящему быстрые круги, но на длинных отрезках машина ведёт себя нервно, у неё появляется избыточная поворачиваемость, а шины изнашиваются намного быстрее, чем у соперников. Впрочем, вероятно, инженеры ещё не до конца разобрались с настройками автомобиля — он получился заметно агрессивнее предшественника, и проблемы удастся быстро решить. Если нет, третий титул Ферстаппена окажется даже легче второго.

Сюрприз от «Астон Мартин»

В начале тестов над «Астон Мартин» смеялись: на восьмой минуте заездов на AMR23 отказала электроника, а позже механики уронили автомобиль во время отработки пит-стопа и повредили ему днище. Но уже к вечеру многим перестало быть смешно: первый день Алонсо закончил со вторым временем, второй — с третьим.

«Астон Мартин» стал главным сюрпризом предсезонных тестов Фото: Clive Mason/Getty Images

Причём куда больше времени на круге экспертов напугал пилотаж Фернандо — машина позволяла испанцу работать рулём намного спокойнее, не требуя от гонщика лишних корректировок, и как влитая держалась за асфальт. Целый ряд экспертов, включая Энтони Дэвидсона, считает, что именно «Астон Мартин» может оказаться быстрее всех в середине пелотона, а более смелые специалисты ставят зелёные машины даже вровень с «Феррари» и «Мерседесом». Неужели Алонсо наконец не прогадал с переходом?

Довольно неплохо на длинных отрезках смотрелись гонщики «Альпин», причём во второй день симуляцией гонки занимался Пьер Гасли — и даже ему, менее знакомому с машиной, чем Окон, похоже, было комфортно за рулём. Более того, некоторые источники в паддоке утверждают, что, по данным GPS, темп А523 был даже выше, чем у «Астон Мартин». Правда, квалификационных попыток французы практически не совершали, а потому в рейтинге лучших кругов «Альпин» — худшая среди всех команд.

В «Альпин» ещё не показали истинного темпа Фото: Peter Fox/Getty Images

А вот кому удалось блеснуть на одном быстром круге, так это «Альфа Ромео». Лучший круг Гуаньюя Чжоу во второй день поначалу списывали на мягкий комплект резины, но и в субботу Валттери Боттас расположился на третьей строчке, проехав круг быстрее лучших попыток пилотов «Феррари». Поломка утром финального дня немного испортила инженерам настроение, тем не менее новая «Альфа Ромео» в каждый из дней проезжала по 130 кругов и осилила больше, чем «Мерседес», у которого, к слову, тоже был отказ — вечером второго дня.

Провал «Макларена»

Главной плохой новостью прошедших тестов стал «Макларен». В первый день новая машина проехала меньше всех — только 92 круга, потому что на ней трескались дефлекторы передних колёс. Во второй день проблему, казалось, смогли решить, но на третий дефлекторы вновь начали лопаться, а Норрис с Пиастри на двоих проехали лишь 81 круг.

Новый «Макларен» на скорости буквально разваливается Фото: Clive Mason/Getty Images

Помимо этого, новый руководитель команды Андреа Стелла признался, что новое шасси в принципе не отвечает изначально заявленным целям в аэродинамике. Машине не хватает прижимной силы, а при попытке её увеличить резко растёт уровень сопротивления воздуха, что негативно сказывается на динамике и максимальной скорости. Со стороны всё выглядит настолько плохо, что на Гран-при Бахрейна «Макларен» может оказаться в конце группы середняков или даже одним из аутсайдеров.

А вот других столь же проблемных команд на пит-лейне не видно. В «Хаасе» на протяжении каждого из дней сохраняли позитивный настрой, хотя в четверг оба пилота потеряли по часу из-за поломок. В «Альфа Таури» за быстрыми кругами не гнались, но зато проехали больше всех — 456 кругов. Надёжно выглядел и «Уильямс» — у Албона и Сарджента 439 кругов на двоих, второй результат среди всех команд.

Машина «Альфа Таури» стала самой выносливой на тестах Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так или иначе, любые прогнозы на расстановку сил в данный момент могут носить лишь условный характер. В каждой команде работали по своей собственной программе, и даже инженеры не могут до конца знать, где именно будут находиться в пелотоне, когда начнётся сезон. Тем интереснее будет квалификация — уж в ней-то все точно будут на одной программе!