В Кубке России — 2022 по автогонкам поменяли чемпиона из-за смены регламента

Министерство спорта России опубликовало результаты Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в классе «Супер-продакшн» по итогам сезона-2022.
Примечательно, что предложение Российской автомобильной федерации о вычете двух худших гонок для участников не было одобрено, из-за чего итоги сезона были подведены с учётом результатов всех шести этапов.
Напомним, изначально победителем Кубка России по кольцевым гонкам в классе «Супер-продакшн» был признан Самвел Искоянц из Sofit Racing, однако после вышеуказанного изменения им стал представитель команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.
Результаты Кубка России по кольцевым гонкам в классе «Супер-продакшн»:
1. Иван Чубаров (LADA Sport ROSNEFT) – 244 очка;
2. Самвел Искоянц (Sofit Racing) – 238 очков;
3. Роман Голиков (SMP Racing) – 237 очков;
4. Николай Виханский (MEPhI RHHCC RT) – 209 очков;
5. Леонид Панфилов (LADA Sport ROSNEFT) – 208 очков.
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