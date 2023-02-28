«Это серьёзное заявление». Де ла Роса оценил перспективы «Астон Мартин» попасть в топ-3

Амбассадор британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» Педро де ла Роса высказался о результатах гоночного коллектива на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Говорить, что мы третьи по скорости — серьёзное заявление. Я не уверен, трудно судить до квалификации. Выводы по времени на быстром круге делать сложно, но на длинных отрезках мы быстры. Алонсо впечатлил, когда проводил симуляцию ночью. Деградация шин была минимальной. Может быть Фернандо не был самым быстрым, но у него был наименьший износ шин.

Нужно ставить амбициозные задачи, нельзя говорить постоянно, что все нас опередят. Мы хотим ощутить значимость нашей работы на базе. Третья команда, четвёртая — посмотрим», — приводит слова де ла Росы Motorsport Week с ссылкой на подкаст F1 Nation.