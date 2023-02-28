Новая машина Алонсо и правда быстрее «Мерседеса»? На что способен «Астон Мартин»

Главным сюрпризом зимних тестов Формулы-1 в этом году стал «Астон Мартин» — эксперты сходятся во мнении, что новая машина Фернандо Алонсо будет лучшей в середине пелотона, а некоторые из них идут ещё дальше и утверждают, что даже «Мерседес» теперь позади команды Стролла…

До Гран-при Бахрейна о расстановке сил в пелотоне можно лишь гадать, но мы попробуем подробнее изучить длинные серии кругов и понять, на что на самом деле способен «Астон Мартин» и его соперники.

Зелёное чудо?

Ещё до окончания тестов в паддоке обратили внимание на то, насколько плавно ведёт по трассе «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Как отметил Нико Хюлькенберг, испанец совершал гораздо меньше корректировок руля, а машина в каждом из поворотов была отзывчива и делала то, что просит гонщик. Более того, после тестов появились слухи, что AMR23 превзошла ожидания по расходу резины и чуть ли не аккуратнее всех в пелотоне работает с шинами.

Последнее отлично подтверждается данными симуляций гонок. Так, в конце каждого из трёх отрезков Алонсо ехал быстрее, чем в начале! Первый «стинт» Фернандо прошёл на С3, и если первые пять кругов он прошёл в темпе 1:39.0, то последние пять (11–15-й круги симуляции) в среднем темпе 1:38.2. Аналогичная ситуация и на отрезках с С1 и С2: второй отрезок Алонсо начал в темпе 1:37.8, а через 14 кругов ехал уже 1:37.0, а на третьем улучшился с 1:36.9 в начале до 1:36.5 к концу.

Фернандо Алонсо во второй день тестов Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ни одна другая команда не показала ничего подобного. Так, у гонщиков «Мерседеса» темп по ходу отрезка падал примерно на 0,5–0,7 секунды, гонщики «Феррари» по мере износа резины теряли до секунды с круга, а во время симуляции Переса его темп на одном комплекте «гулял» в пределах полутора. Отметим, правда, что гоночная дистанция в исполнении Чеко получилась не слишком репрезентативной: на втором отрезке он даже на свежей и более мягкой, чем у Алонсо, резине ехал медленнее, а среднее время круга на «стинте» оказалось на секунду хуже, чем у Фернандо.

В то же время если говорить о чистом (насколько это возможно на тестах) темпе во время симуляций, то и здесь «Астон Мартин» смотрится по меньшей мере неплохо. Так, если сравнивать серии Алонсо и Хэмилтона, то первый отрезок у них получился примерно вровень (хотя у Льюиса были более жёсткие С2), а вот на втором отрезке британец был быстрее. Интересно, что всё «преимущество» у Хэмилтона появилось в начале «стинта», но по мере расхода шин разница сокращалась, и в какой-то момент Льюис уже уступал. Тем не менее в целом у двух машин действительно равный темп.

В Бахрейне у «Феррари» слишком быстро изнашивались шины Фото: Mark Thompson/Getty Images

К слову, у «Феррари» темп на длинных сериях был слабее, чем у «Мерседеса» и «Астон Мартин». На первом «стинте» Сайнс показал примерно тот же средний темп, что и у Хэмилтона с Алонсо, — 1:38.7 (Леклер был медленнее), а вот на втором отрезке на шинах С1 оба пилота «Феррари» в среднем уступали Льюису по 0,4–0,6 секунды с круга. И это мы берём лишь первые 11 кругов, после которых Хэмилтону пришлось сбросить из-за VSC, а ведь в дальнейшем — из-за повышенного износа резины — скорость «Феррари» падала ещё сильнее.

Правда, по появившимся в итальянской прессе слухам, в «Скудерии» заправляли машину с запасом, чтобы скрыть её истинный потенциал. Так, по словам источников, на трассу Леклер и Сайнс выезжали с лишними 15–20 килограммами топлива на борту — этот лишний вес в теории и мог быть причиной высокого по сравнению с соперниками расхода шин. Если это правда, то на Гран-при Бахрейна «Феррари» может оказаться даже быстрее «Ред Булл».

На одном круге «Астон Мартин» тоже хорош

Свой лучший круг Алонсо проехал в последний день тестов — 1:31.450, что даже хуже лучших кругов «Альфа Ромео», «Альфа Таури» и «Хааса», однако сразу два бывших технических директора команд Ф-1 считают, что это время не отражает истинного потенциала машины.

Так, Гэри Андерсон, много лет работавший в «Джордане», который в итоге и стал командой «Астон Мартин», считает, что зелёная машина — третья по скорости на круге. Расчёты Андерсона строятся на анализе каждой сессии и вычислении результатов относительно лучшего на момент круга.

Лидером в итоге оказался «Ред Булл», «Феррари» с отставанием в 0,5% на второй строчке, а «Астон Мартин» третий — с отставанием в 0,73%. «Мерседес» в этом рейтинге только четвёртый (+1,12%), а за ним расположились «Альфа Ромео», «Хаас» и «Альпин».

У «Мерседеса» возникли проблемы с управляемостью Фото: Clive Mason/Getty Images

На третье место ставит «Астон Мартин» и Тони Кукерелла, который в разные годы работал в «Кампосе», «Хиспании» и «Феррари». Он избрал другую методику, взяв лучшие круги каждой из команд и пересчитав их с поправкой на состав резины и состояние трассы — чем ближе к концу заездов, тем лучше становился асфальт. Первые два места в этом рейтинге тоже у «Ред Булл» и «Феррари», которых разделяют 0,12 секунды, а «Астон Мартин» в теории уступает австрийцам 0,66 секунды.

Отметим также, что на четвёртой строчке в рейтинге Кукереллы «Альпин», хотя французская команда не проводила симуляций квалификации и по чистому времени лучшего круга стала худшей из всех команд. «Мерседес» же, по мнению испанского инженера, это лишь шестая по скорости машина и уступает в том числе «Альфа Ромео». По подсчётам Кукереллы, «Мерседес» проигрывает «Ред Булл» 1,04 секунды с круга, а «Альфа Ромео» — 1,02.

Важно понимать, что ни Кукерелла, ни Андерсон не знают количества топлива в баках машины в тот или иной момент времени, а часть их расчётов строится на допущениях. Тем не менее более точного анализа на данный момент нет, и даже в командах, хорошо зная настройки собственной машины, пока не могут точно оценить свой темп относительно соперников. Так что первые реальные представления о расстановке сил мы получим только на Гран-при Бахрейна, но и они по ходу сезона ещё не раз изменятся.