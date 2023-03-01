Руководитель «Макларена» высказался о шансах команды попасть в топ-4

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о шансах команды попасть в топ-4 по итогам предстоящего сезона Формулы-1.

«После напряжённого межсезонья и нескольких продуктивных дней на тестах вся команда с нетерпением ждёт первого Гран-при сезона. Команда готова к гонкам в этот захватывающий год, когда мы празднуем 60-летие.

Вся команда невероятно усердно работала над выпуском нового болида и я благодарен им за тяжёлую работу и приверженность подготовке к сезону. Впереди долгий сезон, но мы можем расчитывать на наш состав гонщиков в лице Ландо и Оскара, трудолюбивых и талантливых парней. Мы чувствуем силу этой сплочённой команды. Слишком рано прогнозировать, как сформируется сетка, но мы нацелены на то, чтобы вернуть место в четвёрке лучших команд. Знаем, что это сложно и впереди много работы, но с оптимизмом смотрим на сезон», — цитирует Стеллу пресс-служба «Макларена».