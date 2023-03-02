Леклер: новая «Феррари» — лучшая с тех пор, как я пришёл в команду

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал прогресс команды в последние сезоны и оценил новый болид итальянского гоночного коллектива.

«В 2022 году был огромный шаг вперёд. Мы забываем о том, где были за год или два до этого. Но здорово, что мы недовольны вторым местом. Да, шаг вперёд был большим, но для победы его не хватило. Так что мы были критично настроены в конце прошлого года. Мне кажется, что с опытом становишься лучше, постоянно учишься. В нашем виде спорта можно всегда найти, в чём прибавить. Так что сейчас я — лучшая версия себя. Лучшая ли сейчас «Феррари»? Да, по тем же причинам. Думаю, мы каждый год делаем шаг вперёд, ищем ошибки и устраняем. Так что и в болиде я уверен», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в ближайшие выходные пройдёт первая гонка Формулы-1 в новом сезоне.