Formu1a.uno: новая «Феррари» не подходит стилю Шарля Леклера

Новый автомобиль «Феррари» в недостаточной мере подходит стилю пилотирования пилота Шарля Леклера, о чём он давал понять инженерам во время брифингов в ходе предсезонных тестов. Об этом информирует Formu1a.uno.

Карлос Сайнс, напротив, придерживается почти противоположного мнения и, скорее, удовлетворён тем, как прошли три дня тестирования. Отмечается, что новый автомобиль в настоящий момент в большей степени адаптирован к стилю вождения испанца.

Сообщается, что причина недовольства монегаска заключается в недостаточной поворачиваемости болида. Отмечается, что эта проблема, в свою очередь, вызывает скольжение авто, что выливается в чрезмерный перегрев шин.

Проблемы пока решить не удалось: даже когда плоскости нынешнего переднего антикрыла максимально поднимают, это не решает сложности с недостаточной поворачиваемостью: прижимной силы всё равно не хватает.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: