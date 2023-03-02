Магнуссен: 2023 год станет новой эрой для «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что команду ждёт прорыв в новом сезоне, в том числе благодаря новым инвестициям от спонсора Moneygram.

«Хаас» определённо сделал шаг вперёд. Я бы сказал, что для команды это новая эра, в которую мы вступаем. Это захватывающе, мы движемся в правильном направлении и интересно, куда мы идём. Все в команде понимают, что мы на правильном пути и в хорошей ситуации, приближаемся к поставленным целям и прогресс мотивирует всех. Очевидно, мы подготовлены к сезону лучше, чем в прошлом году.

Мы можем адаптировать нашу машину под любую трассу, будь то Баку или Монако. Это то, что стоит денег, так что факт поддержки со стороны Moneygram показывает, что мы привлекли интерес к команде. И, надеюсь, это даст нам новый толчок», — приводит слова Магнуссена Motorsport.