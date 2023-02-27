Палмер: это лучший состав в истории «Хааса»

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер высказался по поводу нового состава «Хааса».
«Это лучший состав в истории «Хааса». Я думаю, что Хюлькенберг — наилучший из возможных вариантов. Есть ощущение, что Нико голоден до борьбы, и он очень здорово освоился.
Думаю, что они оба отличные парни и быстрые гонщики, так что они должны хорошо сработаться. Их новая машина выглядит очень достойно, и тот факт, что Хюлькенберг хорошо освоился, очень обнадёживает. Похоже, что атмосфера в команде позитивная», — приводит слова Палмера GPblog.
В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Также по итогам минувшего сезона команду покинул немецкий пилот Мик Шумахер, с которым было решено не продлевать контракт. Его заменил Нико Хюлькенберг, который и будет напарником Кевина Магнуссена в новом сезоне Формулы-1.
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