Руководитель «КАМАЗ-мастер»: российские спортсмены не должны осуждать решения страны

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» и ралли «Шёлковый путь» Валерий Чагин высказался на тему того, что Международная автомобильная федерация (ФИА) вновь призвала российских гонщиков подписать документ, в котором осуждаются действия российского правительства.
«Моя позиция как гражданина Российской Федерации и как руководителя международного ралли «Шёлковый путь» и команды «КАМАЗ-мастер» однозначная. Считаю, что российским спортсменам выступать под нейтральным флагом, осуждать и не поддерживать решения руководства своей страны неправильно. Такого не должно быть, и я это не поддерживаю. Для любого спортсмена важно в гонке всё сделать для того, чтобы быть первым на подиуме. И чтобы звучал гимн его страны и поднимался вверх флаг его страны, в нашем случае это, конечно же, (гимн и флаг) нашей любимой России.
«А когда ты победил в нейтральном статусе, а гимн твоей страны не звучит и не поднимается флаг твоей страны, это унижает любого спортсмена. Я считаю, что такого допускать нельзя. И в данной ситуации для того, чтобы не потерять спортивный уровень и скоростной барьер наших гонщиков, надо еще больше внимания уделить проведению внутренних чемпионатов — и регионов, и России. Чтобы наши спортсмены не отстали в развитии и победили соперников, когда встретятся с ними на международных соревнованиях. Наши гонщики на таких условиях не будут участвовать в международных турнирах. Я убежден, что для гражданина России это унизительно», — цитирует Чагина РИА Новости Спорт.
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