Источник: Другович зол на «Астон Мартин», он не знал, что Стролл приедет в Бахрейн

Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович разозлился на команду из-за того, что Лэнс Стролл выступит на Гран-при Бахрейна, сообщает журналист Педро Фермин Флорес на своей странице в социальной сети.
Как сообщает источник, Фелипе ничего не знал о том, что Стролл прибудет в Бахрейн для прохождения медицинских тестов, и настраивался на выступление в гонке Гран-при Бахрейна, которая могла стать для него дебютной в Формуле-1.
Напомним, на предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, но отделался травмой руки. Также прошёл слух, что пилот получил переломы двух запястий. На предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, Стролла заменил Другович.
Гран-при Бахрейна пройдёт с 3 по 5 марта на трассе «Сахир».
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