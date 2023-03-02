Мик Шумахер — об уходе из «Хааса»: может, через десять лет я скажу, что всё было к лучшему

Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер высказался о своём увольнении из «Хааса».
«Одна дверь может закрыться, а другая открыться. Кто знает, может, через десять лет я скажу, что всё было к лучшему. Всё произошедшее заставило меня вырасти как личности, вырасти как гонщику. Оба сезона были довольно тяжёлыми, после победного года в Формуле-2 я практически не имел шансов на очки в дебютном сезоне в Формуле-1, а второй год получился тяжёлым в других отношениях.
Думаю, я стал более сильным гонщиком и буду лучше подготовлен ко всему, что ждёт меня в будущем. Я живу гонками, и именно поэтому я хочу этим заниматься, но раз у меня не получится делать это в 2023 году, что ж.
Думаю, я смог показать, что могу сделать, если нахожусь в правильном положении и за рулём правильной машины. Так что есть многое, что мне хотелось бы сказать», — приводит слова Мика Шумахера Reuters.
По окончании сезона-2022 Мик Шумахер был уволен из «Хааса». В 2023 году он выполняет роль резервного пилота «Мерседеса».
В сезоне-2022 Мик Шумахер занял 16-е место в личном зачёте с 12 очками, дважды финишировав в десятке — на этапах в Великобритании и Австрии. Напарник Шумахера по «Хаасу» Кевин Магнуссен закончил сезон на 13-й позиции, набрав 25 очков.
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