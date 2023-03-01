8 самых любопытных моментов нового сезона Drive to Survive. Стоит ли его смотреть?

Собрали самое интересное, если у вас ещё не было времени или вообще сомневаетесь, надо ли смотреть.

В дни предсезонных тестов в Бахрейне на стриминговой платформе Netflix состоялся выход очередного, уже пятого сезона Drive to Survive. Мы с удовольствием посмотрели очередные 10 эпизодов сериала и готовы рассказать вам о самых важных и интересных моментах нового сезона DtS.

Дружба Бинотто и Штайнера

В первой, достаточно проходной серии, посвящённой успешному старту сезона для команд «Феррари» и «Хаас», нам наглядно показали дружбу между руководителями этих команд (один из которых уже стал экс-руководителем). Достаточно интересно наблюдать за их диалогами и тем, насколько человечным показан Маттиа Бинотто — человек, сильно переживающий из-за прессинга, который на него свалился.

После успеха в Бахрейне Штайнер и вовсе проводит параллель между ним и Маттиа: «На нас обоих были вылиты ушаты дерьма, я и Маттиа прошли через похожие ситуации». Как показала практика, если Штайнер действительно с дерьмом смог справиться, то Бинотто — нет. Не случайно же сейчас возглавляет «Феррари» Фредерик Вассёр.

«Хватит с меня этих русских»

Ещё один любопытный момент в первой серии пятого сезона — ситуация с увольнением Никиты Мазепина на фоне мировых политических событий. Достаточно любопытно, что отчасти этот эпизод отвечает на вопрос, почему в «Хаасе» в итоге оказался опытный Нико Хюлькенберг, а не молодой Роберт Шварцман. Да, Бинотто неоднократно говорил, что не хочет больше брать в команду новичков, но ещё одну причину он озвучил на камеру, устав от вопросов журналистов о будущем Никиты в команде во время предсезонных тестов.

«Мне всё это не нужно, вот дерьмо. Хватит с меня русских, никаких больше русских, пока я живу на этой планете», — заявил Штайнер в разговоре с одним из сотрудников «Хааса» после очередного интервью.

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«Смени свою чёртову машину!»

Ещё один любопытный момент показан во второй серии сезона, посвящённой дельфинированию машины «Мерседес». И дело не только и не столько в разругавшихся Хорнере и Вольфе, сколько в реакции всех на сорвавшегося Тото. Как бы Вольф ни пытался утверждать, что дело в безопасности, каждый из соперников понял, что дело лишь в том, что Вольф не слишком-то умеет проигрывать. В общем-то, это было понятно ещё после сакраментального «Mickey, this is notright» на финальном этапе сезона-2021 в Абу-Даби.

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«И проклятье, и благословение»

Пожалуй, лучше всего описывает ситуацию вокруг давления на Мика Шумахера фраза, сказанная в Drive to Survive Гюнтером Штайнером в четвёртом эпизоде сериала. Штайнер заявляет, что верит в него, однако в беседе с Кевином Магнуссеном уточняет, что Джин Хаас, владелец команды, требует результата от обеих машин. Говоря же о происхождении Мика, Штайнер упоминает, что для молодого немца его фамилия одновременно является и проклятьем, и благословением.

Тем любопытнее наблюдать за тем, как рушится вера в Мика у Штайнера, причём начиная уже с первой гонки. Не менее интересно показаны и причины провала Шумахера — всё дело, ожидаемо, в давлении. Слишком уж сильный моральный удар получил Шумахер-младший в Бахрейне, когда Магнуссен смог финишировать пятым — Мику очень хотелось не только набрать очки, но и доказать, что он быстрее своего опытного напарника. И, как известно, если слишком сильно стараться, может стать только хуже, что и случилось с Миком.

Семья Магнуссена радуется за Кевина Фото: Netflix

Фактически разговоры о том, чтобы «слить» Мика из команды, пошли уже в Майами, на пятом этапе сезона, а к Баку Мик и сам растерял уверенность в себе на фоне аварий в Саудовской Аравии и Монако, что наглядно показано с историей, как Мик боялся перегреть тормоза в гонке и реакции Штайнера на это: «Он едет так медленно, что тормоза ему не нужны».

Примечательно и то, как в Мике разочаровался Кевин Магнуссен, ещё на первых гонках сезона говоривший Штайнеру, что Мик сможет справиться с ситуацией и прибавить, а в июле на Гран-при Великобритании обсуждавший с Гюнтером возможного нового напарника на следующий сезон. Серия заканчивается на успешном выступлении Мика в Великобритании, однако все мы знаем, как закончилась эта история.

Нарушение запрета на работу на каникулах

После достаточно проходной серии про уход Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри из «Альпин» сериал погружает нас в летний перерыв, в который между делом Кристиан Хорнер отмечает, что на протяжении двух недель нельзя даже писать письма, потому что все должны взять отпуск по правилам Формулы-1. Однако на вопрос, работает ли кто-то в это время, Хорнер не задумываясь отвечает «Да». После чего добавляет, что Хэмилтону передали, что «Мерседес» будет работать над улучшением машины на протяжении каникул. Однако Кристиан логично добавил, что его не волнует «Мерседес» в 2022 году.

Сага о Пиастри

Не менее интересный момент показан в шестой серии, посвящённой уходу Пиастри из «Альпин» и Риккардо из «Макларена». За неделю до гонки в Нидерландах Отмар Зафнауэр явился в офис к Заку Брауну и заявил, что закон по-прежнему может защитить интересы «Альпин». «Если Пиастри считал, что контракта нет, то он не должен был ничего брать, а он взял многое у нас», — сказал Зафнауэр.

Переживающий из-за потенциального суда Зак Браун попробовал просто предложить «Альпин» Риккардо в обмен на Пиастри. Как вы понимаете, данное предложение было отклонено, однако Брауну и не нужно было отдавать кого-либо взамен — слишком уж мягким оказался тот самый «контракт» Пиастри, о котором говорил Зафнауэр.

Неоправданные ожидания

Не обошлось и без проходных серий, причём среди них оказалась та, от которой ждали так многого — речь об эпизоде, посвящённом победе Серхио Переса в Монако. Во-первых, Netflix чуть подтасовал факты для драматичности, сделав вид, что на этапе в Монако у Переса не было подписанного контракта (на самом деле он продлил соглашение незадолго до этапа в Монте-Карло), а во-вторых, на фоне слухов в концовке сезона-2022 все ждали хотя бы намёка на то, была ли авария Переса в квалификации нарочной.

Однако на деле Netflix показал типичную историю «из грязи в князи», как авария в квалификации превратилась в победу. В итоге весь эпизод оказался посвящён «борьбе» Чеко за уже подписанный контракт, а фраза Серхио про семью, сказанная прямо перед началом уикенда, на фоне определённых слухов и вовсе выглядела издевательством. Ещё смешнее цитата Кристиана Хорнера, что Чеко «должен проявить себя к весне» (видимо, в межсезонье), либо «Ред Булл» начнёт рассматривать другие варианты.

«У кого есть яйца?»

Весьма любопытной оказалась серия, посвящённая нарушению бюджетного лимита со стороны «Ред Булл». Достаточно интересной выглядит ситуация, в которую поставил Кристиан Хорнер Маттиа Бинотто на стартовой решётке Гран-при Сингапура. Хорнер не стесняясь подошёл и высказал Бинотто претензии за обвинения, которые были сделаны в СМИ итальянским боссом «Феррари». Примечательно, что возмущаться в прессе по поводу возможных нарушений Бинотто начал за пару месяцев до этого, да и в дни Гран-при Сингапура не стеснялся высказываться по теме, пусть и не называл напрямую команды. Именно это и стало аргументом со стороны Бинотто при споре — он просто сказал Хорнеру, что он ничего не говорил конкретно про «Ред Булл». Примечательно, что за минуту до этого в данном эпизоде Хорнер отметил, что у некоторых соперников «не хватает яиц», чтобы сказать всё в лицо.

На что же хватило смелости у Бинотто, так это высказаться о превышении бюджета… на следующий день после гонки в Сингапуре.

«Четыре миллиона? Это весь наш бюджет на разработку на один сезон. В эту сумму входят оклады 70 техников и инженеров. Я могу заплатить им, чтобы они нашли лучшие решения. Думаю, за счёт этого вполне можно извлечь полсекунды на круге. Такое конкурентное преимущество будет иметь влияние и на выступление в следующих сезонах. Это важный вопрос, ведь всё дело в доверии», — заявил Бинотто.

Кристиан Хорнер и Маттиа Бинотто Фото: Eric Alonso/Getty Images

Однако в лицо Хорнеру Маттиа так сказать этого и не решился. Вспоминая историю, как Маттиа не хватило смелости на войну с ФИА по поводу моторов, становится понятно, откуда многие проблемы «Феррари» прошлых лет: да, от мягкости руководителя.

Ещё один забавный момент в этой серии — это, конечно, как показан Гран-при Японии. Будто и не было путаницы с начислением очков в концовке гонки. Макс выиграл — значит, он чемпион, и даже штраф Леклера на последнем круге не значил совершенно ничего.

Итог

Сезон получился смотрибельным, однако временами Netflix, как обычно, переборщил с драмой: в большинстве серий главный герой эпизода превозмогает какие-либо трудности, а затем достигает результата. Яркий пример овердрамы — последняя серия, в которой показан обгон Эстебаном Оконом Даниэля Риккардо в борьбе за восьмое место так, будто именно от этого зависела позиция «Альпин» в Кубке конструкторов, а 19 очков преимущества вообще ничего не значили.

Кроме того, стоит отметить несколько беззубый и выборочный стиль повествования. С одной стороны, нам рассказали о многом из того, что происходило за кулисами Формулы-1 в 2022 году, а с другой — не рассказали практически ничего из того, что мы не знали.

И всё же сезон вполне подойдёт для просмотра в перерыв между гонками — хотя бы ради последних кадров трогательного прощания с Даниэлем Риккардо. Однако не стоит возлагать на него слишком огромных надежд. В конце концов, главное — гонки, а всё, что между — лишь наполнение.