Никита Мазепин отреагировал на решение суда разрешить ему выступления в Формуле-1

Российский гонщик Никита Мазепин, выступавший в Формуле-1 за «Хаас» в сезоне-2021, прокомментировал решение Европейского суда, который приостановил часть санкций по отношению к пилоту. В соответствии с решением суда Мазепин теперь вновь имеет возможность выступать в Формуле-1 и любых других международных соревнованиях, которые полностью или частично проходят на территории Европейского союза.
«Я рад решению суда, которое даёт мне надежду на возвращение в международный автоспорт. Сделаю всё возможное, чтобы наверстать упущенное, и с нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает за меня болеть, даже в самые трудные моменты», — приводит слова Мазепина его пресс-служба.
Стоит отметить, что прежде Европейский суд никогда не принимал решений о приостановке санкций.
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