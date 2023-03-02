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Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в Формуле-1 и других чемпионатах — как это случилось и что дальше?

Мазепин через суд добился права выступать в Формуле-1. Как ему удалось и что дальше?
Евгений Кустов
Мазепин через суд добился права выступать в Ф-1
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В Европейском суде не согласились, что Никита попал в Ф-1 только благодаря деньгам.

Буквально накануне мы напоминали вам, что автоспорт — редкая дисциплина, где россиянам не запрещено выступать в международных соревнованиях, пусть и с рядом важных ограничений. Однако был один пилот, находившийся на особых условиях: экс-гонщик «Хааса» Никита Мазепин. Из-за санкций Евросоюза россиянин мог выступать в весьма ограниченном числе серий. Но решение Европейского суда всё изменило. Как это стало возможным и какие возможности теперь есть у пилота?

С чего всё началось

Мазепин-младший попал под санкции ещё в марте 2022 года. Тогда — уже после разрыва контракта с «Хаасом» — Совет ЕС решил включить в свой список не только Дмитрия Мазепина, но и его сына. Мол, Никита выступал в Формуле-1 благодаря спонсорской поддержке компаний отца, а эти самые компании, по мнению Евросоюза, тесно связаны с государством. Раз так, то пусть страдает и сын. Помимо Евросоюза, санкции против Мазепина объявила и Великобритания.

Таким образом, Никита лишился права въезжать на территорию ЕС, а также выступать в любых соревнованиях, чьи организаторы находятся в Европе. Например, раз ралли-марафон «Дакар» организует французская компания A.S.O., то Никите туда путь заказан. Правда, та же самая A.S.O. проводит и Азиатскую серию Ле-Ман, а там Мазепин как ни в чём не бывало выступил… Ну, это другая история.

Так или иначе, оказавшись под санкциями, Никита с ними не смирился: юристы российского пилота приступили к работе. Ещё 31 мая в Совет ЕС ушло письмо под подписью Мазепина-младшего с просьбой пересмотреть решение о санкциях в его адрес. Переписка продолжалась до осени, но предсказуемо ни к чему не привела. И 25 ноября юристы Никиты подали иск с требованием снять санкции.

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Как юристы Мазепина убедили суд

Судебное разбирательство — долгая, иногда многолетняя история, так что юристы Мазепина запросили у суда приостановку той части санкций, которая мешает Никите выступать в Формуле-1 и других международных сериях. Иначе, мол, карьере Мазепина будет нанесён вред, который потом уже никак не исправить.

Аргументы вполне логичные: из-за санкций Никита не сможет стать основным или резервным пилотом Ф-1 ни в 2023-м, ни в 2024 годах, равно как и участвовать в любой другой серии (в иске в качестве примера указаны Формула-2 и ДТМ). Если же Мазепин останется без гонок на три года, то уже вряд ли когда-нибудь получит шанс вернуться в Ф-1 и может банально лишиться суперлицензии ФИА. И это уже никакими финансовыми компенсациями не исправить.

Юристы Совета Европы попробовали возразить. Во-первых, «Хаас» разорвал контракт с Мазепиным ещё до попадания Никиты в санкционный список. Во-вторых, он может выступать в гоночных сериях за пределами Евросоюза — в частности, в США. Эти аргументы суд не впечатлили: недаром юристы Мазепина в своём иске делали акцент именно на Формуле-1. Суд согласился, что карьере Никиты может быть нанесён непоправимый ущерб, а потому решил приостановить санкции, которые мешают его спортивной карьере. Мазепин получил право въезжать на территорию Евросоюза для участия в соревнованиях и других связанных с работой гонщика дел. Ему также позволили открыть счёт в европейском банке и заключать соглашения с командами и спонсорами, представляющими ЕС.

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Был ли Мазепин достоин Формулы-1 или нет?

Помимо вопроса с карьерой, юристы обеих сторон спорили насчёт связей между отцом и сыном Мазепиными, а также роли компаний Мазепина-старшего в продвижении Никиты в Формулу-1.

Вот главные аргументы адвокатов Никиты:

  • спонсором «Хааса» являлся не «Уралхим», а «Уралкалий», а этой компанией Мазепин-старший не руководил;
  • сделка с «Хаасом» была для «Уралкалия» экономически оправданной;
  • в любом случае к сентябрю 2022 года (тогда Никиту в очередной раз оставили под санкциями) аргументы про «Уралкалий» и «Хаас» уже неактуальны, а подвергать Никиту санкциям только из-за того, что он чей-то сын, неправильно.

Юристы Совета ЕС на это ответили, что «Уралхиму» принадлежат 80% акций «Уралкалия», а Дмитрий Мазепин на момент заключения контракта являлся заместителем председателя совета директоров. При этом юристы утверждают, что без спонсорства со стороны отца Никита не получил бы места в составе «Хааса». Также юристы опровергли, что Никита попал под санкции просто потому, что он сын. В Совете ЕС указали, что Никита финансово зависит от отца и однозначно извлекает для себя выгоду из положения Дмитрия Мазепина.

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И вот тут интересно: суд не согласился с утверждением, что Мазепин точно не получил бы места в «Хаасе» без денег «Уралкалия». Судьи напомнили, что Никита показывал хорошие результаты в GP3 и Формуле-2, так что нельзя утверждать, что россиянин заполучил контракт только благодаря спонсорам. Также суд посчитал недоказанным, что контракт «Уралкалия» с «Хаасом» — это просто филантропия или плата за выступления Мазепина, без какой-либо финансовой выгоды для российской компании. Наконец, судьи согласились, что рассматривать ситуацию с «Хаасом» сейчас уже нет смысла, а сохранять Мазепина в санкционном списке только из-за родственных связей неправильно.

Вероятно, эти размышления суда будут использованы уже в неком итоговом решении, снимать ли с Никиты все санкции. Но когда судебный процесс завершится, можно только гадать. Пока же суд просто позволил Мазепину без ограничений вернуться к профессии гонщика. Но непременно в статусе нейтрального атлета и при подписании «нейтрального» документа ФИА.

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Что теперь?

То, что суд «разрешил Мазепину выступать в Формуле-1», разумеется, не значит, что уже совсем скоро Никита станет боевым или хотя бы резервным пилотом. Во-первых, никуда не делись санкции Великобритании — при том, что семь из десяти команд Ф-1 базируются именно там.

Во-вторых, какой-то иной спонсорской поддержки, кроме как от «Уралкалия», у Мазепина все равно нет, а с российской компанией никто в Ф-1 сейчас сотрудничать не станет. Ну а без спонсоров, понятно, Никите в чемпионат мира не вернуться. Да и в целом фамилия «Мазепин» на данный момент, вероятно, слишком токсична для чемпионата мира. И так будет как минимум до окончания СВО.

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В общем, говорить о скором возвращении в Ф-1 явно не приходится. Но теперь для Никиты открыты дороги в любые другие чемпионаты. Самое логичное — продолжение карьеры в гонках на выносливость. Раз в Азиатской серии Ле-Ман уже выступила «своя» команда 99 Racing, легко предположить, что она появится уже в Европейской серии или в чемпионате мира по гонкам на выносливость (а значит, со временем и в «24 часах Ле-Мана»).

Также обратим внимание, что юристы упоминали немецкую DTM – возможно, это не случайно. А попасть туда можно при вполне адекватном бюджете. Наконец, можно вернуться в ралли-рейды — теперь уже никто не мешает Мазепину заявиться на «Дакар» 2024 года.

В общем, все дороги открыты. Вопрос в том, чего хочет сам гонщик и кто с ним готов сотрудничать в нынешней ситуации.

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Теги Авто Формула-1 Никита Мазепин •••

Заглавное фото: Mark Thompson/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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