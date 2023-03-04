Эксперт объяснил, почему Алонсо атаковал в начале тренировки, в отличие от Ферстаппена
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Главный инженер Pirelli Симоне Берра прокомментировал разный подход «Ред Булл» и «Астон Мартин» к тренировкам. В частности, эксперт отметил агрессивные атаки Фернандо Алонсо.
«С Алонсо «Астон Мартин» хотели попробовать что-то другое, чтобы увеличить скорость с самого начала и посмотреть, как это будет влиять на деградацию шин. Ферстаппен действовал иначе. Риск в том, что можно быстро загнать шины на таком покрытии и потерять темп. Но если вы можете управлять деградацией шин C3, то, как видим на примере Макса, можно добиться более равномерной деградации», — цитирует Берру Racingnews365.
В пятницу, 3 марта, на автодроме в Бахрейне прошли первые две тренировки. В первой свободной практике первым был Серхио Перес, во второй — Фернандо Алонсо.
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