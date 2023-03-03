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Расстановка сил в Формуле-1 сезона-2023: «Астон Мартин» против «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса»

Это что, Алонсо правда поборется за титул Ф-1?! Тренировки ГП Бахрейна интригуют
Дмитрий Захарченко
Алонсо правда поборется за титул Ф-1?!
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Похоже, теперь главным соперником «Ред Булл» станет «Астон Мартин»! А вот «Мерседес» откатывается всё дальше.

В Бахрейне прошли пятничные свободные заезды перед первым этапом сезона-2023 — это были первые за год сессии, в которых командам не было смысла скрывать своего истинного темпа. И сказать, что результаты тренировок удивили, это ничего не сказать!

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«Астон Мартин» быстрее всех?!

Лучшее время по итогам дня осталось за Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» — машине, которая в прошлом году заняла лишь седьмое место Кубка конструкторов! Ещё на тестах соперники предупреждали, что команда Лоуренса Стролла заметно прибавила в межсезонье, говорили, что зелёные машины способны бороться с «Феррари» и «Мерседесом», но никто не мог представить, что они опередят даже «Ред Булл»!

Отметим, что в пятницу Алонсо был быстр буквально весь день. Так, утреннюю тренировку Фернандо закончил на второй позиции, а в начале второй, до перехода на «софт», уступал в темпе на «медиуме» только Серхио Пересу — причём ничтожную в сравнении с прошлогодним темпом «Астон Мартина» десятую секунды.

Скорость Алонсо превзошла все ожидания

Скорость Алонсо превзошла все ожидания

Фото: Lars Baron/Getty Images

Очень неплохо смотрелся и Лэнс Стролл, хотя канадец пропустил зимние тесты и приехал на трассу не в лучшей форме из-за перенесённой из-за трещины в запястье операции. В некоторых поворотах Строллу физически трудно было крутить рулём, и тем не менее он показал шестое время. Учитывая чудеса с износом резины, которые AMR23 продемонстрировала на тестах, всё выглядит так, что «Астон Мартин» способен бороться за победы.

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Впрочем, пока главным фаворитом выглядит «Ред Булл». Складывается впечатление, что Ферстаппен ещё не добился от шасси подходящего для себя баланса и пока не может полностью раскрыть его потенциал — по итогам дня Макс лишь на 0,002 секунды быстрее Переса, хотя обычно разрыв между ними заметно больше. Но если в Милтон-Кинсе так и не смогут прибавить, то у Алонсо будет шанс на первую за без малого десять лет победу.

«Феррари» не подтянулась, «Мерседес» отстал

На четвёртой позиции, позади Алонсо, Ферстаппена и Переса, день закончил Шарль Леклер — лидеру дня монегаск уступил почти полсекунды, а гонщикам «Ред Булл» — по 0,3. Отставание немалое, и отыграть его за вечер инженерам будет крайне сложно. К тому же утренний вылет Карлоса Сайнса показал, что машина может быть нестабильна. Испанец, к слову, показал лишь 14-е время, уступив Леклеру почти 0,6 секунды.

Гораздо хуже обстоят дела у «Мерседеса» — по чистой скорости немецкая машина оказалась только шестой, уступив в том числе «Хаасу» и «Альпин». Это может быть сигналом к тому, что инженеры снова просчитались и новое шасси отбросит команду в середину пелотона. Но, с другой стороны, отставание Льюиса от Леклера — менее 0,2 секунды, которые можно отыграть за счёт настроек.

«Мерседес» теперь проигрывает ещё больше

«Мерседес» теперь проигрывает ещё больше

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пока же лидером группы середняков («Астон Мартин» временно отнесём к топ-командам) по скорости на одном круге остаётся «Хаас» — Нико Хюлькенберг показал блестящее пятое время. Правда, у Кевина Магнуссена по ходу вечерней сессии возникли проблемы с настройками, и в итоге он занял лишь 16-е место. Похоже, «Хаас», как и в прошлом году, способен выстреливать на одном быстром круге, но сможет ли шасси поддерживать высокий темп на длинных отрезках, ещё вопрос.

Несколько убедительнее «Хааса» в пятницу смотрелись гонщики «Альпин». На тестах французы не отрабатывали квалификацию, сосредоточившись на длинных сериях (и они выглядели весьма неплохо!), а теперь Пьер Гасли показал седьмое время, уступив Леклеру 0,108 секунды. Позиция Окона поскромнее — 11-я, но Эстебан проиграл напарнику не так и много — 0,13 секунды — и в теории, как и Гасли, сможет побороться за высокие позиции в Q3.

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Что происходит с «Маклареном»?

«Макларен» в свободных заездах смотрелся не так плохо, как можно было предположить по зимним тестам. Ландо Норрис закончил день на девятой позиции, менее 0,03 секунды уступив Хэмилтону, а от Леклера отстав на 0,203 секунды. Однако по ходу сессии британцу пришлось возвращаться в боксы из-за треснувшего зеркала заднего вида.

И именно в этом весь вопрос — насколько крепкое шасси построили в «Макларене», ведь если дефлекторы и зеркала продолжат ломаться, о финише на высокой позиции можно и не мечтать. К тому же не так уверенно пока смотрится Оскар Пиастри — во второй тренировке он был лишь 15-м.

У «Макларена» снова проблемы

У «Макларена» снова проблемы

Фото: Peter Fox/Getty Images

Тем не менее по чистой скорости «Макларен» находится где-то рядом с «Альфа Ромео» — ближе к концу группы середняков. В этой части пелотона разрывы минимальны, расстановку на решётке может определить любая мелочь, но в целом «Альфа Ромео» и «Макларен» смотрятся медленнее, чем «Хаас» и «Альпин».

А вот в подвале турнирной таблицы, похоже, прочно застряли «Уильямс» и «Альфа Таури». Если лучшие круги восьми остальных команд находятся в пределах 0,7 секунды, то оставшиеся две только «Альфа Ромео» — восьмой по скорости машине — проигрывают по 0,8 секунды. Возможно, причина такого отставания в фундаментальной ошибке в настройках и завтра обе команды смогут прибавить, но в данный момент они смотрятся безнадёжно замыкающими.

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Квалификация даст ответы

По итогам пятничных тренировок вопросов осталось гораздо больше, чем ответов, но часть из них мы получим во время квалификации. К субботе в каждой команде уточнят настройки, разберутся с поведением резины и ближе подойдут к максимальному потенциалу своей техники, а потому и расстановка сил будет видна несколько чётче.

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