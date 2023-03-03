Это что, Алонсо правда поборется за титул Ф-1?! Тренировки ГП Бахрейна интригуют

В Бахрейне прошли пятничные свободные заезды перед первым этапом сезона-2023 — это были первые за год сессии, в которых командам не было смысла скрывать своего истинного темпа. И сказать, что результаты тренировок удивили, это ничего не сказать!

«Астон Мартин» быстрее всех?!

Лучшее время по итогам дня осталось за Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» — машине, которая в прошлом году заняла лишь седьмое место Кубка конструкторов! Ещё на тестах соперники предупреждали, что команда Лоуренса Стролла заметно прибавила в межсезонье, говорили, что зелёные машины способны бороться с «Феррари» и «Мерседесом», но никто не мог представить, что они опередят даже «Ред Булл»!

Отметим, что в пятницу Алонсо был быстр буквально весь день. Так, утреннюю тренировку Фернандо закончил на второй позиции, а в начале второй, до перехода на «софт», уступал в темпе на «медиуме» только Серхио Пересу — причём ничтожную в сравнении с прошлогодним темпом «Астон Мартина» десятую секунды.

Скорость Алонсо превзошла все ожидания Фото: Lars Baron/Getty Images

Очень неплохо смотрелся и Лэнс Стролл, хотя канадец пропустил зимние тесты и приехал на трассу не в лучшей форме из-за перенесённой из-за трещины в запястье операции. В некоторых поворотах Строллу физически трудно было крутить рулём, и тем не менее он показал шестое время. Учитывая чудеса с износом резины, которые AMR23 продемонстрировала на тестах, всё выглядит так, что «Астон Мартин» способен бороться за победы.

Впрочем, пока главным фаворитом выглядит «Ред Булл». Складывается впечатление, что Ферстаппен ещё не добился от шасси подходящего для себя баланса и пока не может полностью раскрыть его потенциал — по итогам дня Макс лишь на 0,002 секунды быстрее Переса, хотя обычно разрыв между ними заметно больше. Но если в Милтон-Кинсе так и не смогут прибавить, то у Алонсо будет шанс на первую за без малого десять лет победу.

«Феррари» не подтянулась, «Мерседес» отстал

На четвёртой позиции, позади Алонсо, Ферстаппена и Переса, день закончил Шарль Леклер — лидеру дня монегаск уступил почти полсекунды, а гонщикам «Ред Булл» — по 0,3. Отставание немалое, и отыграть его за вечер инженерам будет крайне сложно. К тому же утренний вылет Карлоса Сайнса показал, что машина может быть нестабильна. Испанец, к слову, показал лишь 14-е время, уступив Леклеру почти 0,6 секунды.

Гораздо хуже обстоят дела у «Мерседеса» — по чистой скорости немецкая машина оказалась только шестой, уступив в том числе «Хаасу» и «Альпин». Это может быть сигналом к тому, что инженеры снова просчитались и новое шасси отбросит команду в середину пелотона. Но, с другой стороны, отставание Льюиса от Леклера — менее 0,2 секунды, которые можно отыграть за счёт настроек.

«Мерседес» теперь проигрывает ещё больше Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пока же лидером группы середняков («Астон Мартин» временно отнесём к топ-командам) по скорости на одном круге остаётся «Хаас» — Нико Хюлькенберг показал блестящее пятое время. Правда, у Кевина Магнуссена по ходу вечерней сессии возникли проблемы с настройками, и в итоге он занял лишь 16-е место. Похоже, «Хаас», как и в прошлом году, способен выстреливать на одном быстром круге, но сможет ли шасси поддерживать высокий темп на длинных отрезках, ещё вопрос.

Несколько убедительнее «Хааса» в пятницу смотрелись гонщики «Альпин». На тестах французы не отрабатывали квалификацию, сосредоточившись на длинных сериях (и они выглядели весьма неплохо!), а теперь Пьер Гасли показал седьмое время, уступив Леклеру 0,108 секунды. Позиция Окона поскромнее — 11-я, но Эстебан проиграл напарнику не так и много — 0,13 секунды — и в теории, как и Гасли, сможет побороться за высокие позиции в Q3.

Что происходит с «Маклареном»?

«Макларен» в свободных заездах смотрелся не так плохо, как можно было предположить по зимним тестам. Ландо Норрис закончил день на девятой позиции, менее 0,03 секунды уступив Хэмилтону, а от Леклера отстав на 0,203 секунды. Однако по ходу сессии британцу пришлось возвращаться в боксы из-за треснувшего зеркала заднего вида.

И именно в этом весь вопрос — насколько крепкое шасси построили в «Макларене», ведь если дефлекторы и зеркала продолжат ломаться, о финише на высокой позиции можно и не мечтать. К тому же не так уверенно пока смотрится Оскар Пиастри — во второй тренировке он был лишь 15-м.

У «Макларена» снова проблемы Фото: Peter Fox/Getty Images

Тем не менее по чистой скорости «Макларен» находится где-то рядом с «Альфа Ромео» — ближе к концу группы середняков. В этой части пелотона разрывы минимальны, расстановку на решётке может определить любая мелочь, но в целом «Альфа Ромео» и «Макларен» смотрятся медленнее, чем «Хаас» и «Альпин».

А вот в подвале турнирной таблицы, похоже, прочно застряли «Уильямс» и «Альфа Таури». Если лучшие круги восьми остальных команд находятся в пределах 0,7 секунды, то оставшиеся две только «Альфа Ромео» — восьмой по скорости машине — проигрывают по 0,8 секунды. Возможно, причина такого отставания в фундаментальной ошибке в настройках и завтра обе команды смогут прибавить, но в данный момент они смотрятся безнадёжно замыкающими.

Квалификация даст ответы

По итогам пятничных тренировок вопросов осталось гораздо больше, чем ответов, но часть из них мы получим во время квалификации. К субботе в каждой команде уточнят настройки, разберутся с поведением резины и ближе подойдут к максимальному потенциалу своей техники, а потому и расстановка сил будет видна несколько чётче.