Бошунг выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Бахрейне, Пуршер — 5-й, Леклер — 13-й

Швейцарский гонщик «Кампоса» Ральф Бошунг одержал победу в спринтерской гонке первого этапа чемпионата в Бахрейне. Второй результат показал пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер. Третьим по итогам спринта стал пилот «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс.

Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта финишировал пятым.

Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам спринта стал лишь 13-м — он получил штраф в виде 10 секунд «стоп-энд-гоу» из-за ошибки команды — механики не успели покинуть стартовую решётку в положенное время перед стартом гонки. Его напарник Аюму Иваса показал четвёртый результат.

Формула-2. Бахрейн. Спринт