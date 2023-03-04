Бошунг выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Бахрейне, Пуршер — 5-й, Леклер — 13-й
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Швейцарский гонщик «Кампоса» Ральф Бошунг одержал победу в спринтерской гонке первого этапа чемпионата в Бахрейне. Второй результат показал пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер. Третьим по итогам спринта стал пилот «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс.
Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта финишировал пятым.
Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам спринта стал лишь 13-м — он получил штраф в виде 10 секунд «стоп-энд-гоу» из-за ошибки команды — механики не успели покинуть стартовую решётку в положенное время перед стартом гонки. Его напарник Аюму Иваса показал четвёртый результат.
Формула-2. Бахрейн. Спринт
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|41.50,597
|2.
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|+10,848
|3.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|+16,162
|4.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+24,494
|5.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+29,709
|6.
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|+30,901
|7.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|+41,544
|8.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|+43,065
|9.
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|+44,135
|10.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+48,540
|11.
|Джек Дуэн
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+49,251
|12.
|Артур Леклер
|«ДАМС»
|+50,164
|13.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|+50,625
|14.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+52,283
|15.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|+53,752
|16.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|+54,607
|17.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|+54,645
|18.
|Рой Ниссани
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|+1.04,486
|19.
|Брэд Бенавидес
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|+1.08,768
|20.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+1.13,323
|21.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+1.13,800
|22.
|Ричард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|сход
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