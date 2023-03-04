Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бошунг выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Бахрейне, Пуршер — 5-й, Леклер — 13-й

Бошунг выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Бахрейне, Пуршер — 5-й, Леклер — 13-й
Комментарии

Швейцарский гонщик «Кампоса» Ральф Бошунг одержал победу в спринтерской гонке первого этапа чемпионата в Бахрейне. Второй результат показал пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер. Третьим по итогам спринта стал пилот «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс.

Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта финишировал пятым.

Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам спринта стал лишь 13-м — он получил штраф в виде 10 секунд «стоп-энд-гоу» из-за ошибки команды — механики не успели покинуть стартовую решётку в положенное время перед стартом гонки. Его напарник Аюму Иваса показал четвёртый результат.

Формула-2. Бахрейн. Спринт

МестоПилотКомандаВремя
1.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»41.50,597
2.Деннис Хаугер«МП Моторспорт»+10,848
3.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»+16,162
4.Аюму Иваса«ДАМС»+24,494
5.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+29,709
6.Джехан Дарувала«МП Моторспорт»+30,901
7.Куш Майни«Кампос Рейсинг»+41,544
8.Энцо Фиттипальди«Родин Карлин»+43,065
9.Зейн Мэлоуни«Родин Карлин»+44,135
10.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»+48,540
11.Джек Дуэн«Инвикта Виртуози Рейсинг»+49,251
12.Артур Леклер«ДАМС»+50,164
13.Роман Станек«Трайдент»+50,625
14.Джек Кроуфорд«Хайтек Пульс-Эйт»+52,283
15.Оливер Берман«Према Рейсинг»+53,752
16.Клеман Новалак«Трайдент»+54,607
17.Фредерик Вести«Према Рейсинг»+54,645
18.Рой Ниссани«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»+1.04,486
19.Брэд Бенавидес«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»+1.08,768
20.Исак Хаджар«Хайтек Пульс-Эйт»+1.13,323
21.Амаури Кордел«Инвикта Виртуози Рейсинг»+1.13,800
22.Ричард Версхор«Ван Амерсфорт Рейсинг»сход
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023