Брандл рассказал, что грозит Строллу при жёсткой борьбе с Алонсо

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о возможных конфликтах в команде «Астон Мартин» между Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом.

«Если Стролл будет применять к Фернандо Алонсо те приёмы, которые он использовал против Себастьяна Феттеля в качестве напарника по команде, то он будет продолжать наблюдать за гонками с трибун или у него будут более чем просто больные запястья», — сказал Мартин Брандл в эфире Sky Sports.

В ходе прошлого сезона Стролл и Феттель несколько раз едва не сталкивались на трассе, причём канадец действовал крайне жёстко и на грани нарушения правил.

Напомним, Стролл пропустил предсезонные тесты из-за перелома обеих рук — канадец сломал запястья, упав с велосипеда.

Алонсо оказался быстрейшим по итогам третьей тренировки в Бахрейне.