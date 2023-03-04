Хюлькенберг прокомментировал попадание в топ-10 в первой квалификации после возвращения

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. В третьем сегменте единственный быстрый круг немца был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы.
«К сожалению, в третьем сегменте всё прошло неидеально, но я не думаю, что мы позволим этому факту испортить мой день и моё настроение. Думаю, всё было вполне достойно. Я был вполне доволен тем, как смог выступить и какие круги проехать. Думаю, вчера мы уже видели, что на одном круге мы в достойном положении и достаточно конкурентоспособны. Однако настоящее испытание будет завтра. Основная концентрация на гонке, и я ожидаю серьёзного сражения. Однако я в предвкушении и с нетерпением жду этого», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».
- 4 марта 2023
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